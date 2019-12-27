В Лабытнанги суд простил директора, задолжавшего 4 миллиона своим работникам
В Лабытнанги работники коммерческой организации несколько месяцев получали зарплату не в полном объеме. Дело дошло до суда.
Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, генеральный директор в 2019 году с января по сентябрь допустил частичную невыплату заработка свыше трех месяцев 31 работнику. В результате он задолжал около 4 миллионов рублей.
В ходе предварительного следствия руководитель полностью возместил ущерб, выплатив зарплаты в полном объеме.
В судебном заседании следователь учел подсудимый впервые совершил преступление, вину признал в полном объеме и загладил ее перед работникам.
По решению суда уголовное преследование прекратили, мужчине назначен судебный штраф в размере 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU