В Лабытнанги суд простил директора, задолжавшего 4 миллиона своим работникам

СЕГОДНЯ 10:44 2019-12-27T10:44:11+03:00

Мужчине назначен судебный штраф в размере 20 тысяч рублей

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В Лабытнанги работники коммерческой организации несколько месяцев получали зарплату не в полном объеме. Дело дошло до суда.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, генеральный директор в 2019 году с января по сентябрь допустил частичную невыплату заработка свыше трех месяцев 31 работнику. В результате он задолжал около 4 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия руководитель полностью возместил ущерб, выплатив зарплаты в полном объеме.

В судебном заседании следователь учел подсудимый впервые совершил преступление, вину признал в полном объеме и загладил ее перед работникам.

По решению суда уголовное преследование прекратили, мужчине назначен судебный штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU