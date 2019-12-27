В Новом Уренгое утвердили четыре площадки для запуска пиротехники

СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-27T10:27:13+03:00

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В Новом Уренгое утвердили четыре места для использования пиротехнических изделий. Обеспечение пожарной безопасности в период новогодних и рождественских мероприятий стало основным вопросом повестки дня заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, состоявшегося 26 декабря.

В итоге решено было определить определенные территории для запуска фейерверков и петард. Список площадок опубликован на сайте администрации города.

Разрешено использовать пиротехнику на площадке возле озера Молодёжное, за Дворцом спорта «Звездный», на проспекте Мира за домом 49 в районе Коротчаево и возле незаконченного строительства банно-прачечного комплекса напротив домов 1, 2 в микрорайоне Приозёрный в районе Лимбяяха. Речь идет об участках с твёрдым покрытием. Администрация города призывает соблюдать правила обращения с пиротехникой.

ИСТОЧНИК KP.RU