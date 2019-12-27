В Новом Уренгое утвердили четыре площадки для запуска пиротехники
В Новом Уренгое утвердили четыре места для использования пиротехнических изделий. Обеспечение пожарной безопасности в период новогодних и рождественских мероприятий стало основным вопросом повестки дня заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, состоявшегося 26 декабря.
В итоге решено было определить определенные территории для запуска фейерверков и петард. Список площадок опубликован на сайте администрации города.
Разрешено использовать пиротехнику на площадке возле озера Молодёжное, за Дворцом спорта «Звездный», на проспекте Мира за домом 49 в районе Коротчаево и возле незаконченного строительства банно-прачечного комплекса напротив домов 1, 2 в микрорайоне Приозёрный в районе Лимбяяха. Речь идет об участках с твёрдым покрытием. Администрация города призывает соблюдать правила обращения с пиротехникой.
ИСТОЧНИК KP.RU