В Надыме начали монтаж оборудования для обслуживания газомоторных автобусов
В Надыме приступили к монтажу оборудования для сервисного обслуживания газомоторных автобусов. Оно позволит проводить полную диагностику техники, работающей на экологичном топливе, проверить соответствие баллонов существующим нормам и стандартам, убедиться в их полной безопасности. Теперь надымское муниципальное АТП укомплектовано всем необходимым для содержания обновленного в 2019 году автопарка.
Фото: администрация Надымского района
- Для обслуживания газомоторного транспорта мы переоборудовали моторный цех. В январе, когда монтаж будет завершен, к нам приедут специалисты, которые проведут пуско-наладку и обучат сотрудников, - рассказал главный инженер автотранспортного предприятия Павел Яценко.
Напомним, Надымский район стал на Ямале пилотной площадкой для перевода общественного транспорта на газомоторное топливо. В марте в город поступили шесть пассажирских низкопольных автобусов среднего класса, в июне - еще восемь малого класса, а осенью – школьные автобусы. Весь транспорт приобретен за счет средств бюджета ЯНАО.
- Все преимущества газомоторного транспорта мы уже оценили. Это не только экологично, но и экономически выгодно, - отметил начальник муниципального автотранспортного предприятия Сергей Вирченко.
ИСТОЧНИК KP.RU