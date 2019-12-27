2019-12-27T09:28:53+03:00
Общество

В Надыме начали монтаж оборудования для обслуживания газомоторных автобусов

Муниципалитет стал на Ямале пилотной площадкой для перевода общественного транспорта на экологичное топливо
Анна Полякова
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В Надыме начали монтаж оборудования для обслуживания газомоторных автобусов Фото: администрация Надымского районаВ Надыме начали монтаж оборудования для обслуживания газомоторных автобусов Фото: администрация Надымского района
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В Надыме приступили к монтажу оборудования для сервисного обслуживания газомоторных автобусов. Оно позволит проводить полную диагностику техники, работающей на экологичном топливе, проверить соответствие баллонов существующим нормам и стандартам, убедиться в их полной безопасности. Теперь надымское муниципальное АТП укомплектовано всем необходимым для содержания обновленного в 2019 году автопарка.

Фото: администрация Надымского района

Фото: администрация Надымского района

- Для обслуживания газомоторного транспорта мы переоборудовали моторный цех. В январе, когда монтаж будет завершен, к нам приедут специалисты, которые проведут пуско-наладку и обучат сотрудников, - рассказал главный инженер автотранспортного предприятия Павел Яценко.

Напомним, Надымский район стал на Ямале пилотной площадкой для перевода общественного транспорта на газомоторное топливо. В марте в город поступили шесть пассажирских низкопольных автобусов среднего класса, в июне - еще восемь малого класса, а осенью – школьные автобусы. Весь транспорт приобретен за счет средств бюджета ЯНАО.

- Все преимущества газомоторного транспорта мы уже оценили. Это не только экологично, но и экономически выгодно, - отметил начальник муниципального автотранспортного предприятия Сергей Вирченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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