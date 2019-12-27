СЕГОДНЯ 09:07 2019-12-27T09:07:07+03:00

В Пуровском районе готовят к открытию ледовую переправу и зимник Фото: puradm.ru

В Новому году трассы сдадут в эксплуатацию

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В Уренгое готовят к открытию ледовую переправу, в Халясавэе – зимник, сообщили в администрации Пуровского района.

Накануне ледовую переправу обследовала специальная комиссия. Контрольные замеры показали, что толщина льда составляет 90 сантиметров – это позволяет безопасно проезжать по намороженному мосту машинам этого тоннажа. Комиссия проверила не только толщину, но и качество самого полотна.

Уже в субботу, 28 декабря, планируется разрешить проезд автомобилям весом до 40 тонн. С 1 января здесь будут пропускать автомобили более 60 тонн – для этого строители продолжают намывать лёд. Проезд по переправе будет бесплатным для личного автотранспорта жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов.

На зимнике в Халясавэе работы еще продолжаются. Строителям осталось проложить участок в 10 км. Если позволят погодные условия, зимник откроют к Новому году.

Всего в районе ежегодно проводятся работы по устройству и содержанию двух зимних автодорог в труднодоступные села - Самбург и Халясавэй . В Самбурге зимник открыт с 20 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU