2019-12-27T08:47:13+03:00
Общество

В предновогодние дни и праздники на Ямале пройдет облава на пьяных водителей

С начала года задержано более двух тысяч нетрезвых автомобилистов
Анна Полякова
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В предновогодние дни и праздники на Ямале пройдет облава на пьяных водителей Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ предновогодние дни и праздники на Ямале пройдет облава на пьяных водителей Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В преддверии Нового года, в праздничные и выходные дни автоинспекторы проверят ямальских автомобилистов на трезвость. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, с начала года задержано более двух тысяч пьяных водителей.

По данным регионального ведомства, за этот период по вине нетрезвых водителей произошло 49 ДТП, в которых 6 участников дорожного движения погибли и 65 человек получили травмы различной степени тяжести.

С 27 декабря 2019 года по 6 января 2020 года на территории автономного округа будут проводиться дополнительные профилактические мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые, возможно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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