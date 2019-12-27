В предновогодние дни и праздники на Ямале пройдет облава на пьяных водителей
В преддверии Нового года, в праздничные и выходные дни автоинспекторы проверят ямальских автомобилистов на трезвость. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, с начала года задержано более двух тысяч пьяных водителей.
По данным регионального ведомства, за этот период по вине нетрезвых водителей произошло 49 ДТП, в которых 6 участников дорожного движения погибли и 65 человек получили травмы различной степени тяжести.
С 27 декабря 2019 года по 6 января 2020 года на территории автономного округа будут проводиться дополнительные профилактические мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые, возможно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU