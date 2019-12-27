В Ноябрьске афиши с новогодними мероприятиями разместили на улице

СЕГОДНЯ 08:39 2019-12-27T09:36:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ноябрьске решили как можно больше жителей привлечь к участию в новогодних городских мероприятиях. Афиши для этого разместили и на улицах. Об этом написал на своей странице в Инстаграм глава администрации Алексей Романов.

На аппаратном совещании в мэрии совещании он рекомендовал руководителям структурных подразделений сделать информацию о запланированных торжествах максимально доступной.

Глава города в соцсети отметил, что более 10 тысяч детей Ноябрьска в этом году станут участниками новогодних программ, которые подготовили работники культуры. Ежедневно в ДК «Русь», «Нефтяник», «Ямал» проходят спектакли и утренники.

«Талант наших артистов, яркие постановки красочные костюмы – все это создает настоящий праздник для девчонок и мальчишек, дарит юным ноябрянам сказку и веру в настоящие чудеса. В Ноябрьске сделано все, чтобы новогодние праздники прошли активно, интересно и с пользой, - написал градоначальник.

В администрации города обратили внимание на то, что праздничные мероприятия будут устроены так, что все члены ямальских семей смогут в рождественские каникулы активно, интересно и с пользой проводить время.

ИСТОЧНИК KP.RU