Открыта продажа льготных билетов на 2020 год для многодетных семей Ямала

СЕГОДНЯ 08:24 2019-12-27T08:26:08+03:00

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На Ямале стартовала продажа льготных билетов на 2020 год для детей из многодетных семей. Специалисты техподдержки перенастроили программу, включили дополнительно полторы тысячи льготников. Об этом сообщили в окружной дирекции транспорта. Купленные билеты по полной цене можно заменить и вернуть разницу в цене. Для этого необходимо не позднее, чем за сутки до вылета обратиться в авиакассу.

Напомним, со 2020 года список тех, кто сможет воспользоваться льготным тарифом на авиаперелёт за 2500 рублей, расширяется. Добавились в программу дети из многодетных семей в возрасте от 18 до 23, которые учатся в вузах.

Ранее в программе могли участвовать только студенты до 18 лет, но решили включить в неё студентов до 23 лет, чтобы у них тоже была возможность съездить к родителям на каникулах, посетить свои родные города.

Правом льготного тарифа возможно воспользоваться один раз в год «туда-обратно», без учёта стыковочных рейсов. Для покупки билета не нужно справок. Система сама обратится к базе многодетных семей и установит цену за билет для ребёнка в 2500 руб, напомнили в администрации Салехарда.

ИСТОЧНИК KP.RU