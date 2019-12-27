Открыта продажа льготных билетов на 2020 год для многодетных семей Ямала
На Ямале стартовала продажа льготных билетов на 2020 год для детей из многодетных семей. Специалисты техподдержки перенастроили программу, включили дополнительно полторы тысячи льготников. Об этом сообщили в окружной дирекции транспорта. Купленные билеты по полной цене можно заменить и вернуть разницу в цене. Для этого необходимо не позднее, чем за сутки до вылета обратиться в авиакассу.
Напомним, со 2020 года список тех, кто сможет воспользоваться льготным тарифом на авиаперелёт за 2500 рублей, расширяется. Добавились в программу дети из многодетных семей в возрасте от 18 до 23, которые учатся в вузах.
Ранее в программе могли участвовать только студенты до 18 лет, но решили включить в неё студентов до 23 лет, чтобы у них тоже была возможность съездить к родителям на каникулах, посетить свои родные города.
Правом льготного тарифа возможно воспользоваться один раз в год «туда-обратно», без учёта стыковочных рейсов. Для покупки билета не нужно справок. Система сама обратится к базе многодетных семей и установит цену за билет для ребёнка в 2500 руб, напомнили в администрации Салехарда.
ИСТОЧНИК KP.RU