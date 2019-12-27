Губернатор рассказал, как Ямал подготовился к Новому году

СЕГОДНЯ 07:12 2019-12-27T07:12:11+03:00

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Новый год на Ямале губернатор Дмитрий Артюхов назвал самым сказочным, рассказывая на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» о подготовке к всеми любимому празднику.

«У нас чистый белый снег, красивые ледовые городки, а в этом году ещё и очень нарядные ёлки», - пишет глава региона.

Он отметил, что в Новом Уренгое главная городская ель достигает высоты 18 метров, на её украшение понадобилось более тысячи шаров. В Ноябрьске тоже стало больше мест для новогоднего фото. Здесь, как и в Новом Уренгое, праздничные конструкции снабдили технологией дополненной реальности. Теперь можно добавлять на фото праздничных персонажей при помощи приложения.

В Салехарде построили самый большой ледовый городок за всю историю города. Для его подсветки в этом году понадобилось больше 1 километра светодиодной ленты.

Губернатор признался, что был в этом городке, там очень здорово. Глава региона призывает побывать на главной ёлке своего города и почувствовать приближающийся праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU