2019-12-27T07:12:11+03:00
Общество

Губернатор рассказал, как Ямал подготовился к Новому году

Города удивляют своими праздничными новинками
Анна Полякова
Поделиться:
Губернатор рассказал, как Ямал подготовился к Новому году Фото: salekhard.orgГубернатор рассказал, как Ямал подготовился к Новому году Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

Новый год на Ямале губернатор Дмитрий Артюхов назвал самым сказочным, рассказывая на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» о подготовке к всеми любимому празднику.

«У нас чистый белый снег, красивые ледовые городки, а в этом году ещё и очень нарядные ёлки», - пишет глава региона.

Он отметил, что в Новом Уренгое главная городская ель достигает высоты 18 метров, на её украшение понадобилось более тысячи шаров. В Ноябрьске тоже стало больше мест для новогоднего фото. Здесь, как и в Новом Уренгое, праздничные конструкции снабдили технологией дополненной реальности. Теперь можно добавлять на фото праздничных персонажей при помощи приложения.

В Салехарде построили самый большой ледовый городок за всю историю города. Для его подсветки в этом году понадобилось больше 1 километра светодиодной ленты.

Губернатор признался, что был в этом городке, там очень здорово. Глава региона призывает побывать на главной ёлке своего города и почувствовать приближающийся праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое утвердили четыре площадки для запуска пиротехники
В Надыме начали монтаж оборудования для обслуживания газомоторных автобусов
В Пуровском районе готовят к открытию ледовую переправу и зимник
В предновогодние дни и праздники на Ямале пройдет облава на пьяных водителей
В Ноябрьске афиши с новогодними мероприятиями разместили на улице
Открыта продажа льготных билетов на 2020 год для многодетных семей Ямала
Ямальские школьники провели дипломатический приём
Компания «Россети» ввела в работу подстанции в Югре и на Ямале
Губернатор рассказал, как Ямал подготовился к Новому году
Зимник Надым - Салехард открыли для проезда
Погода на Ямале 27 декабря: во второй половине дня повсеместно ожидается снег
В салехардской ЕДДС испытали на прочность генератор
В Муравленко ребенку, на которого в детсаду упала часть стены, выплатят 50 тысяч
В ЯНАО приставы взыскали с должников более 180 млн рублей зарплаты
В Салехарде спасателей в 2019 году вызывали в три раза чаще
Глава Ямала дал старт работе подстанции в Пуровском районе
Тазовских школьников познакомили с архивным делом
В Салехарде все службы жизнеобеспечения переводятся на усиленный режим
В полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» прошли 32 ямальца
Жительницу Ямала отправили в колонию-поселение после прогулов обязательных работ
Для тазовских ветеранов пройдут новогодние вечера
В Ямалспасе создают подразделение для работы с беспилотниками
Губкинцы предлагают обновить в библиотеках фонд классики