2019-12-27T07:48:34+03:00
Общество

Ямальские школьники провели дипломатический приём

Ребята исполнили роли представителей официальных делегаций
Анна Полякова
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Ямальские школьники провели дипломатический приём Фото: yanao.ruЯмальские школьники провели дипломатический приём Фото: yanao.ru
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Школьники Салехарда и Лабытнанги из клубов юных дипломатов исполнили роли атташе иностранных государств, представителей официальных делегаций России, Китая, Индии, Великобритании, Испании, Австрии, Франции и Греции. Ребята провели в окружной столице дипломатический приём, который был приурочен к завершению Года театра в России.

Каждый из участников по сценарию должен был завести деловые знакомства с представителями официальных делегаций других стран, договориться о проведении совместных конференций, провести неформальные переговоры.

Такие ролевые мероприятия, как считает руководитель Молодёжного проектного офиса Дипломатической академии МИД России Михаил Анциферов, помогают посмотреть на профессию изнутри и получить бесценный опыт будущим международникам.

- Они должны уметь общаться с людьми, грамотно и чётко доносить свои мысли и, разумеется, знать иностранные языки. Широкий кругозор важен в любой профессии, но в особенности в профессии дипломата. Поскольку обеспечивает возможность поддержания беседы со своими контрагентами и партнёрами из других государств, дипломатических ведомств", – рассказал Михаил Анциферов.

В числе официальных гостей на приёме присутствовал представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов. Он отметил, что приглашение в Салехард на это мероприятие – большая честь.

Сотрудники департамента внешних связей округа исполнили роли приглашённых спортсменов, переводчиков, журналистов, деятелей искусства.

Напомним, клуб юных дипломатов в Салехарде создан в сентябре 2017 года. В нём состоят 20 учащихся 5-11 классов. В Лабытнанги клуб образован в 2018 году, в нём занимаются 35 школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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