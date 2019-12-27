Зимник Надым - Салехард открыли для проезда

СЕГОДНЯ 06:22 2019-12-27T08:27:54+03:00

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В полночь 27 декабря открыли движение по зимнику Надым – Салехард. Сезонная трасса доступна для всех видов транспорта массой до 10 тонн. Накануне по пока еще закрытому зимнику организованной колонной проехали первые автомобили. Трассу планировали ввести в эксплуатацию 23 декабря, однако приемочная комиссия нашла недочеты во время проверки и попросила подрядчика устранить их.

Это второй действующий региональный зимник из четырёх. Трасса Коротчаево - Красноселькуп для транспорта общей массой до 30 тонн работает с 10 декабря.

Комиссия по приёмке зимника Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги назначена на 27 декабря. Дорожникам предстоит оценить состояние самого зимника и проверить наличие дорожных знаков. Как сообщил первый заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Денис Конев, во второй половине дня комиссия даст заключение о вводе зимней дороги в эксплуатацию.

На зимнике Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале начать работы по устройству проезжей части пока не удаётся в связи с малой толщиной льда. Напомним, что около 95% трассы зимника проходит по льду, минимальная толщина которого сейчас составляет 38 см. Этого недостаточно для работы тяжёлой техники: для безопасной работы необходимо свыше 50 см. На КПП ведётся круглосуточное дежурство.

Дорожники призывают жителей не рисковать своей жизнью и жизнями пассажиров, не выезжать на «дикие» зимники. По открытым зимникам рекомендуется двигаться колонной минимум из двух авто.

ИСТОЧНИК KP.RU