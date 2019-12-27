2019-12-27T08:27:54+03:00
Общество

Зимник Надым - Салехард открыли для проезда

На трассу пропускают в транспорт массой до 10 тонн
Анна Полякова
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Зимник Надым - Салехард открыли для проезда Фото: yanao.ruЗимник Надым - Салехард открыли для проезда Фото: yanao.ru
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В полночь 27 декабря открыли движение по зимнику НадымСалехард. Сезонная трасса доступна для всех видов транспорта массой до 10 тонн. Накануне по пока еще закрытому зимнику организованной колонной проехали первые автомобили. Трассу планировали ввести в эксплуатацию 23 декабря, однако приемочная комиссия нашла недочеты во время проверки и попросила подрядчика устранить их.

Это второй действующий региональный зимник из четырёх. Трасса Коротчаево - Красноселькуп для транспорта общей массой до 30 тонн работает с 10 декабря.

Комиссия по приёмке зимника Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги назначена на 27 декабря. Дорожникам предстоит оценить состояние самого зимника и проверить наличие дорожных знаков. Как сообщил первый заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Денис Конев, во второй половине дня комиссия даст заключение о вводе зимней дороги в эксплуатацию.

На зимнике Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале начать работы по устройству проезжей части пока не удаётся в связи с малой толщиной льда. Напомним, что около 95% трассы зимника проходит по льду, минимальная толщина которого сейчас составляет 38 см. Этого недостаточно для работы тяжёлой техники: для безопасной работы необходимо свыше 50 см. На КПП ведётся круглосуточное дежурство.

Дорожники призывают жителей не рисковать своей жизнью и жизнями пассажиров, не выезжать на «дикие» зимники. По открытым зимникам рекомендуется двигаться колонной минимум из двух авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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