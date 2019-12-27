СЕГОДНЯ 05:26 2019-12-27T05:26:33+03:00

Погода на Ямале 27 декабря: во второй половине дня повсеместно ожидается снег Фото: Анна Полякова

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В пятницу, 27 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 26 градусов, пасмурно, снег будет идти весь день. Ветер юго-западный 2 м/с.

В Ноябрьске -28 градусов, пасмурно, днем – кратковременный снег. Ветер южный 6 м/с.

В Новом Уренгое -29 градусов, пасмурно, во второй половине дня - снег. Ветер южный 5 м/с.

В Надыме -23 градуса, пасмурно, ближе к ночи - снег. Южный ветер 6 м/с.

В Губкинском - 28 градусов, пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный 6 м/с.

В Тарко-Сале - 32 градуса, пасмурно, поздно вечером пойдет снег. Ветер южный 4 м/с.

В Муравленко -24 градуса, пасмурно, снег ожидается только вечером. Ветер южный 6 м/с.

В Лабытнанги -27 градусов, пасмурно и снежно. Юго-западный ветер 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU