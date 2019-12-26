В салехардской ЕДДС испытали на прочность генератор

СЕГОДНЯ 16:07 2019-12-26T16:07:39+03:00

Служба 112 всегда будет работать даже у условиях ЧП

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В Салехарде в управлении по делам ГО и ЧС была провели проверку работы новой дизель-генераторной установки. Для этого в здании перекрыли подачу электроэнергии. Генератор прошел испытания успешно, сообщили в администрации ямальской столицы.

Как рассказали в мэрии, 15 декабря генератор прибыл в окружной центр, и теперь специалисты завершили его установку и наладку. Новое приобретение позволит обеспечить бесперебойную систему подачи электроэнергии в здание единой диспетчерской службы.

- Теперь при отключении электроэнергии в этом районе будет возможность обеспечить ЕДДС электроэнергией. Значит, служба 112 всегда будет работать, и люди смогут получить оперативную информацию о той или иной ситуации, либо предоставить необходимые сведения. До сегодняшнего дня в таких ситуациях служба не функционировала, - отметил первый заместитель главы администрации города Олег Куруч.

Срок работы генератора не ограничен - он будет работать весь срок, пока не будет восстановлена электроэнергия, даже если это займет неделю или больше.

ИСТОЧНИК KP.RU