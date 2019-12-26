В Муравленко ребенку, на которого в детсаду упала часть стены, выплатят 50 тысяч

СЕГОДНЯ 15:51 2019-12-26T15:52:27+03:00

В Муравленко ребенку, на которого в детсаду упала часть стены, выплатили 50 тысяч Фото: pixabay.com

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Воспитаннику детского сада «Оленёнок» в Муравленко выплатили компенсацию морального вреда после случившегося ЧП. Как сообщает прокуратура ЯНАО, на ребенка обрушилась часть строительной конструкции стены одного из помещений.

В результате происшествия мальчик получил ушиб головы и ссадины кистей рук. В медучреждении ребенку оказали неотложную медицинская помощь.

Отец ребенка обратился с заявлением в прокуратуру о взыскании садика компенсации морального вреда. Однако уже в судебном заседании от своих исковых требований отказался, пояснив, что каких-либо претензий к образовательному учреждению не имел, просил прекратить производство по делу.

Однако прокурор счел позицию отца ребенка противоречащей интересам сына, поэтому обжаловал состоявшееся судебное постановление о прекращении производства. В результате суд направил его на новое рассмотрение. В итоге в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 50 000 рублей.

Садик пытался судебное решение обжаловать, отметив, что инцидент произошел из-за ненадлежащего ремонта здания подрядной организацией. Тем не менее, учреждению указали, что по закону именно учреждение несет ответственность за безопасные условия получения несовершеннолетними образования.

ИСТОЧНИК KP.RU