СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-26T15:22:04+03:00

В ЯНАО приставы взыскали с должников более 180 млн рублей зарплаты Фото: Ольга Крыльцова

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Ямальцы смогли получить более 180 млн рублей зарплаты благодаря вмешательству судебных приставов. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Ямало-Ненецкому автономному округу, основная часть судебных решений о взыскании догов по зарплате в добровольном порядке предприятиями не исполняется.

Именно поэтому восстанавливать законные интересы людей приходится судебным приставам через принудительное исполнение решения суда.

В результате такой работы за 11 месяцев 2019 года приставы территориальных отделов возбудили 3 тысячи 207 исполнительных производств о взыскании заработка на сумму 265 млн 200 тысяч рублей.

Было окончено 6 тысяч 132 исполнительных производства на сумму около 380 млн рублей. Ожидающим свои деньги перечислили 188 млн 446 тысяч рублей задолженности по зарплате.

К должникам применяется комплекс мероприятий, направленный на исполнение производств. В том числе, арест на имущество предприятий-должников.

ИСТОЧНИК KP.RU