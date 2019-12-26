В Салехарде спасателей в 2019 году вызывали в три раза чаще

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-26T15:06:06+03:00

В Салехарде спасателей вызывали в 2019 году в три раза чаще Фото: salekhard.org

Всего за поступило более 34 тысяч тревожных звонков

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В Салехарде в службу спасения в 2019 году поступило более 34 тысяч вызовов, что в 3 раза превысило показатели прошлого года. Такие данные прозвучали на завершающем заседании комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, как на городском, так и на окружном уровне.

- Прежде всего, это говорит о том, что в прошлом году единый номер 112 работал в тестовом режиме. Теперь люди к нему привыкли и в случае опасности звонят по нему, - отметил начальник управления по делам ГО и ЧС города Салехарда Владимир Терентьев.

За прошедший год на территории города произошло 56 пожаров, во время которых погибло 4 человека. Основные причины связаны с нарушением правил пожарной безопасности.

На территории города проведено 93 тренировки и учений с различными категориями населения, а также 65 тренировок по отработке планов эвакуации. Задействовано порядка 15000 человек и 167 единиц техники.

Также проведена большая работа по обеспечение безопасности людей на водных объектах. За 2019 год сотрудниками ГИМС проведено 507 рейдов и патрулирований, в ходе которых выявлено 369 административных правонарушений.

В 2020 году члены комиссии решили продолжить работу в данном направлении и, прежде всего, обеспечить качественную подготовку к предстоящему паводку и пожароопасному сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU