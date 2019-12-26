Глава Ямала дал старт работе подстанции в Пуровском районе

СЕГОДНЯ 14:31 2019-12-26T14:33:53+03:00

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в церемонии запуска объектов электросетевого комплекса. Масштабное мероприятие прошло в Москве в ситуационно-аналитическом центре штаб-квартиры «Россетей» в формате видеоконференцсвязи

Торжественный ввод в эксплуатацию объектов состоялся в девяти регионах России, в том числе и на Ямале. На мероприятии дан старт работе подстанции 110 кВ в Пуровском районе Ямала, которая будет обеспечивать энергоснабжение Еты-Пуровского нефтеконденсатного месторождения.

- Открытие подстанции в новом перспективном районе нефтегазодобычи – это важный шаг для развития ТЭК в округе. Приятно отметить, что объект открыт с опережением графика и максимальным использованием отечественного оборудования, – подчеркнул Дмитрий Артюхов.

На церемонии присутствовали министр энергетики России Александр Новак, гендиректор компании «Россети» Павел Ливинский, главы и члены правительств других регионов.

Введенные в эксплуатацию подстанции, в том числе ямальская, построены с применением цифровых технологий. Автоматизированные системы управления технологическими процессами, оснащенные системами мониторинга технического состояния оборудования и устройств, дают возможность контролировать работу подстанций в режиме онлайн, сообщает праивтельство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU