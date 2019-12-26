2019-12-26T14:09:51+03:00
Общество

Тазовских школьников познакомили с архивным делом

Мальчишки и девчонки увидели исторически ценные документы
Анна Полякова
Поделиться:
Тазовских школьников познакомили с архивным делом Фото: tasu.ruТазовских школьников познакомили с архивным делом Фото: tasu.ru
Изменить размер текста:

Экскурсии школьников в Тазовский районный архив стали доброй традицией. В последнем месяце уходящего года его посетили антипаютинские, находкинские и тазовские ребята.

Школьники познакомились с основными этапами работы в архиве и с условиями хранения документов в архивохранилищах, увидели исторически ценные документы и узнали о процессе оцифровки.

В ходе экскурсии руководитель отдела по делам архивов Ирина Есина рассказала юным тазовчанам о становлении и развитии архивного дела в районе.

Большой интерес у ребят вызвали архивные экспозиции, представленные в выставочном холле и Книга Почета Тазовского района – мальчишки и девчонки с удовольствием послушали истории жизни своих земляков.

Когда школьники узнали больше о работе архива, они пожелали принять участие в конкурсах, проводимых сотрудниками архива, сообщили в администрации Тазовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тазовских школьников познакомили с архивным делом
В Салехарде все службы жизнеобеспечения переводятся на усиленный режим
В полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» прошли 32 ямальца
Жительницу Ямала отправили в колонию-поселение после прогулов обязательных работ
Для тазовских ветеранов пройдут новогодние вечера
В Ямалспасе создают подразделение для работы с беспилотниками
Губкинцы предлагают обновить в библиотеках фонд классики
В Ноябрьске выбрали площадку для самого большого ТРЦ в городе
Прокуратура выявила коррупцию в больнице Ноябрьска
В Новоуренгойскую больницу за год принято на работу 36 врачей
Жительница Салехарда, сломавшая палец полицейскому, получила два года колонии
В Ноябрьске за сутки убрали двойную норму снега
Городской сад в Салехарде украсили к Новому году яблоками
На Ямале больше пассажиров стали пользоваться водным транспортом
В Надыме открыли новое общежитие для студентов колледжа
В Ноябрьске столкнулись две иномарки: пострадал водитель одной из них
Погода на Ямале 26 декабря: морозно и без осадков
В Ноябрьске на маршруты вышли новогодние автобусы
В Салехарде все больше детей посещают учреждения допобразования
Клиенты Tele2 сами выберут новогодний подарок
В Салехарде разрешили запускать фейерверки на четырех площадках
В Новом Уренгое три недели ищут вахтовика со шрамом на лице
Дети Ноябрьска, играя в «Стратегию Победы», будут изучать историю
Дорожный фонд Пуровского района увеличится на треть
Жительница Тазовского пыталась заработать на иностранцах без регистрации
Еще 15 «деревяшек» Салехарда признаны аварийными
Новоуренгойские отличники совершат виртуальное путешествие в 2020 год