Тазовских школьников познакомили с архивным делом

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-26T14:09:51+03:00

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Экскурсии школьников в Тазовский районный архив стали доброй традицией. В последнем месяце уходящего года его посетили антипаютинские, находкинские и тазовские ребята.

Школьники познакомились с основными этапами работы в архиве и с условиями хранения документов в архивохранилищах, увидели исторически ценные документы и узнали о процессе оцифровки.

В ходе экскурсии руководитель отдела по делам архивов Ирина Есина рассказала юным тазовчанам о становлении и развитии архивного дела в районе.

Большой интерес у ребят вызвали архивные экспозиции, представленные в выставочном холле и Книга Почета Тазовского района – мальчишки и девчонки с удовольствием послушали истории жизни своих земляков.

Когда школьники узнали больше о работе архива, они пожелали принять участие в конкурсах, проводимых сотрудниками архива, сообщили в администрации Тазовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU