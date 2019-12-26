СЕГОДНЯ 13:42 2019-12-26T13:43:23+03:00

В Салехарде все службы жизнеобеспечения переводятся на усиленный режим Фото: salekhard.org

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В Салехарде обсудили готовность оперативных служб к новогодним и рождественским праздникам. На заседании комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности отметили, что в праздничные дни опасность кратно возрастает.

С 29 декабря по 9 января все службы жизнеобеспечения переводятся на усиленный режим. Сформированы реестры мест проведения праздничных новогодних мероприятий и мест реализации пиротехники. Во всех подразделениях назначены дежурные, прошли инструктажи, сообщает администрация ямальской столицы.

- В местах проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием детей организовано дежурство сотрудников и работников государственной противопожарной службы, - отметил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ЯНАО Денис Болдырев.

ИСТОЧНИК KP.RU