2019-12-26T13:15:08+03:00
Общество

В полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» прошли 32 ямальца

Победители получат образовательный гранты в размере 1 млн рублей
Анна Полякова
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В полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» прошли 32 ямальца Фото: yanao.ruВ полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» прошли 32 ямальца Фото: yanao.ru
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В полуфинале конкурса управленцев «Лидеры России 2020» примут участие 32 представителя Ямала. Они будут состязаться за право выхода в суперфинал, куда попадут только 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны. В УрФО полуфинальные испытания пройдут 24 - 27 января.

Жители Ямала принимают активное участие в конкурсе с первого сезона. Тогда, в 2017 году, до регионального полуфинала дошли 16 человек, один из них вышел в финал. По итогам прошлых сезонов конкурса ряд участников получили должности в правительстве округа и в муниципальных администрациях.

Олег Клочков назначен директором департамента государственного заказа, Роман Пикун стал первым заместителем директора департамента по делам коренных малочисленных народов Севера, Алексей Горпинченко – заместителем главы администрации Нового Уренгоя, Мария Захарова - заместителем директора департамента здравоохранения ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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