Жительницу Ямала отправили в колонию-поселение после прогулов обязательных работ

СЕГОДНЯ 12:27 2019-12-26T12:29:10+03:00

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Жительнице Ямальского района ужесточили наказание после прогулов обязательной работы. Женщину в декабре 2018 года осудили за «умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Суд приговорил ее к 400 часам обязательных работ.

После постановки на учет в уголовно-исполнительной инспекции ее трудоустроили на предприятие. Однако женщина без уважительных причин пять дней прогулял. После письменного предупреждения о возможности замены наказания на лишение свободы тоже за ум не взялась.

Тогда в суд ушло представление о замене обязательных работ на лишение свободы. В результате на 1 месяц 5 дней ее решили отправить отбывать наказание в колонию-поселение.

Суд учел, что подсудимая несколько раз не приходила на заседания, ее дважды приводили принудительно, а также тот факт, что женщина злоупотребляет спиртным. В результате было решено ее доставить к месту отбывания срока под конвоем, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU