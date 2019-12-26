Для тазовских ветеранов пройдут новогодние вечера

СЕГОДНЯ 12:08 2019-12-26T12:12:27+03:00

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Во всех поселениях Тазовского района пройдут новогодние вечера для жителей старшего поколения. На Елку главы района собрались 40 ветеранов. В праздничной новогодней атмосфере заместитель главы администрации района по соцвопросам Ирина Буяновская от имени главы района Василия Паршакова и от себя лично поздравила присутствующих с наступающим Новым годом.

- Именно вы, тазовчане «золотого возраста», наша опора и гордость. За плечами каждого из вас огромный трудовой стаж и сотни добрых дел, совершенных на благо родной земли. И сегодня вы принимаете активное участие в жизни района, дарите родному краю искреннюю любовь, вносите неоценимый вклад в его процветание, – отметила она.

Ирина Буяновская пожелала ветеранам сохранить и приумножить достижения уходящего года, воплотить в жизнь намеченные идеи и планы.

- Пусть ваши дома будут наполнены теплом и уютом и в них всегда царят мир и добро. Счастья вам, дорогие земляки! – сказала представительница администрации.

Программу праздника продолжили веселые игры и конкурсы, а также выступление творческих коллективов района.

Новогоднее мероприятие прошло также для газсалинских и антипаютинских ветеранов –гости праздника увидели праздничное представление с главными героями торжества – Дед Морозом и Снегурочкой. Праздник для ветеранов села Находки состоится 21 декабря, села Гыды – 29 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU