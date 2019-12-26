Губкинцы предлагают обновить в библиотеках фонд классики
Жители Губкинского обсудили вопрос пополнения городских библиотечных фондов. На платформе «Предлагай!» информационного портала «Живем на Севере» завершился опрос - были предложены несколько идей, которые затем были вынесены на голосование.
По итогам опроса наибольшее количество голосов получило предложение: «Считаю нужным обновить фонд детской классической литературы. Новые издания в хорошем состоянии, а вот классика оставляет желать лучшего».
По итогам опроса в МБУ «Централизованная библиотечная система города Губкинского» состоялось совещание. Специалисты обсудили идеи и предложения горожан, после этого разработали план реализации победившей идеи.
Как сообщили в администрации города, в 2020 году из федерального бюджета РФ на создание модельной муниципальной библиотеки в рамках реализации нацпроекта «Культура» ЦБС Губкинского выделены средства на покупку 2 100 экземпляров книг. Планируется пополнить библиотечные фонды рекомендованными новинками литературы и обновить классическую литературу.
ИСТОЧНИК KP.RU