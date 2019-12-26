Губкинцы предлагают обновить в библиотеках фонд классики

СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-26T10:55:02+03:00

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Жители Губкинского обсудили вопрос пополнения городских библиотечных фондов. На платформе «Предлагай!» информационного портала «Живем на Севере» завершился опрос - были предложены несколько идей, которые затем были вынесены на голосование.

По итогам опроса наибольшее количество голосов получило предложение: «Считаю нужным обновить фонд детской классической литературы. Новые издания в хорошем состоянии, а вот классика оставляет желать лучшего».

По итогам опроса в МБУ «Централизованная библиотечная система города Губкинского» состоялось совещание. Специалисты обсудили идеи и предложения горожан, после этого разработали план реализации победившей идеи.

Как сообщили в администрации города, в 2020 году из федерального бюджета РФ на создание модельной муниципальной библиотеки в рамках реализации нацпроекта «Культура» ЦБС Губкинского выделены средства на покупку 2 100 экземпляров книг. Планируется пополнить библиотечные фонды рекомендованными новинками литературы и обновить классическую литературу.

ИСТОЧНИК KP.RU