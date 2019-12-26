В Ноябрьске выбрали площадку для самого большого ТРЦ в городе

СЕГОДНЯ 10:28 2019-12-26T10:30:15+03:00

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В Ноябрьске выбирают площадку для строительства центра выходного дня. Предполагается, что самый большой в городе торгово-развлекательный центр по размерам и функционалу он будет соответствовать Сити-Моллу и Ауре в Сургуте.

Градостроительный совет определил место для размещения - удобное для жителей и привлекательное для инвесторов.

О его необходимости жители города не раз говорили во время прямых эфиров с Дмитрием Артюховым, а также с главой города Алексеем Романовым, сообщения в их адрес поступали и в соцсетях.

Участники заседания рассмотрели три территории. Большинство участников совета проголосовали за площадку в девятом микрорайоне. К ней есть заезды по улицам Цоя, Советская и Гагарина, а также имеются необходимые коммуникации, а в скором времени появится и газопровод.

По мнению главного архитектора Ноябрьска Андрей Ключника, самый выигрышный вариант – это размещение центра в девятом микрорайоне, который закрывает шаговую потребность для большого количества жителей города.

Также рассматривалась территория расположенная на въезде в город вдоль улицы Муравленко, однако там нет необходимых инженерных коммуникаций и неудобная логистика. Еще один участок - на улице Энтузиастов, однако там мешают инженерные сети, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU