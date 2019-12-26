Прокуратура выявила коррупцию в больнице Ноябрьска

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-26T10:14:25+03:00

Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности

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Прокуратура выявила нарушения в сфере закупок в деятельности ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница».

Как выяснилось во время ведомственной проверки, между учреждением здравоохранения и подрядной организацией в июне 2019 года было заключено два госконтракта на выполнение ремонта помещений больницы.

Подрядчик работы не выполнил. Однако приемочная комиссия учреждения работы приняла как соответствующие документу и оплатила в полном объеме. На момент проведения проверки выявленное несоответствие подрядчиком не было устранено.

После вмешательства прокуратуры произведено удержание на сумму излишне оплаченных работ, в адрес подрядчика направлена претензия с требованием о возврате необоснованно полученной суммы.

Кроме того, все члены приемочной комиссии - пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

На председателя приемочной комиссии – заместителя главврача учреждения завели два дела об административных правонарушения, которые направлены для рассмотрения мировому судье г.Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU