2019-12-26T10:14:25+03:00
Происшествия

Прокуратура выявила коррупцию в больнице Ноябрьска

Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности
Анна Полякова
Поделиться:
Прокуратура выявила коррупцию в больнице Ноябрьска Фото: prokyanao.ruПрокуратура выявила коррупцию в больнице Ноябрьска Фото: prokyanao.ru
Изменить размер текста:

Прокуратура выявила нарушения в сфере закупок в деятельности ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница».

Как выяснилось во время ведомственной проверки, между учреждением здравоохранения и подрядной организацией в июне 2019 года было заключено два госконтракта на выполнение ремонта помещений больницы.

Подрядчик работы не выполнил. Однако приемочная комиссия учреждения работы приняла как соответствующие документу и оплатила в полном объеме. На момент проведения проверки выявленное несоответствие подрядчиком не было устранено.

После вмешательства прокуратуры произведено удержание на сумму излишне оплаченных работ, в адрес подрядчика направлена претензия с требованием о возврате необоснованно полученной суммы.

Кроме того, все члены приемочной комиссии - пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

На председателя приемочной комиссии – заместителя главврача учреждения завели два дела об административных правонарушения, которые направлены для рассмотрения мировому судье г.Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губкинцы предлагают обновить в библиотеках фонд классики
В Ноябрьске выбрали площадку для самого большого ТРЦ в городе
Прокуратура выявила коррупцию в больнице Ноябрьска
В Новоуренгойскую больницу за год принято на работу 36 врачей
Жительница Салехарда, сломавшая палец полицейскому, получила два года колонии
В Ноябрьске за сутки убрали двойную норму снега
Городской сад в Салехарде украсили к Новому году яблоками
На Ямале больше пассажиров стали пользоваться водным транспортом
В Надыме открыли новое общежитие для студентов колледжа
В Ноябрьске столкнулись две иномарки: пострадал водитель одной из них
Погода на Ямале 26 декабря: морозно и без осадков
В Ноябрьске на маршруты вышли новогодние автобусы
В Салехарде все больше детей посещают учреждения допобразования
Клиенты Tele2 сами выберут новогодний подарок
В Салехарде разрешили запускать фейерверки на четырех площадках
В Новом Уренгое три недели ищут вахтовика со шрамом на лице
Дети Ноябрьска, играя в «Стратегию Победы», будут изучать историю
Дорожный фонд Пуровского района увеличится на треть
Жительница Тазовского пыталась заработать на иностранцах без регистрации
Еще 15 «деревяшек» Салехарда признаны аварийными
Новоуренгойские отличники совершат виртуальное путешествие в 2020 год