СЕГОДНЯ 09:33 2019-12-26T09:36:54+03:00

В Новоуренгойскую больницу за год принято на работу 36 врачей Фото: depzdrav.yanao.ru

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Региональные программы ЯНАО помогают восполнить кадровый дефицит в здравоозранении. В 2019 году в рамках программы «Врачи, нужные Ямалу» в различные отделения городской больницы Нового Уренгоя трудоустроились участковые терапевты, эндокринологи, детский гинеколог.

Всего в уходящем году из больницы уволилось 22 врача, большинство из них ушли на пенсию или переехали в другой город. В тоже время на работу принято 36 врачей, 26 из них в первичное звено. Штат увеличился на 14 докторов.

Как пояснили в депздраве ЯНАО, в программе «Врачи, нужные Ямалу» могут участвовать специалисты, оказывающие медпомощь в амбулаторных условиях и являющиеся «дефицитными» для медицинской организации. Основные условия – возраст до 50 лет и отсутствие стажа работы в медучреждения ЯНАО.

В первый год работы специалисту выплачивается 500 тыс. рублей, через 2 года работы остальные 500 тыс. рублей. Отработать в на новом месте в ЯНАО специалист должен не менее 5 лет.

- Многие врачи, принятые на работу в этом году, приехали из других регионов и не имеют северной надбавки. Благодаря решению губернатора Ямала, с 1 января 2020 года к зарплате им будут начисляться «полярки» в полном объеме. Это значительно простимулирует нашу отрасль в плане формирования крепкой команды профессиональных врачей, - отметила главврач Новоуренгойской ЦГБ Ирина Груздева.

ИСТОЧНИК KP.RU