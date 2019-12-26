2019-12-26T09:47:57+03:00
Происшествия

Жительница Салехарда, сломавшая палец полицейскому, получила два года колонии

Пьяная женщина пинала правоохранителей в дежурной части
Анна Полякова
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Жительница Салехарда, сломавшая палец полицейскому, получила два года колонииЖительница Салехарда, сломавшая палец полицейскому, получила два года колонииФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде несдержанную осудили за применение насилия в отношении полицейского. Ночью 21 октября пьяную 27-летнюю горожанку доставили в дежурную часть ОМВД.

Женщина агрессивно отреагировала на действия правоохранителей, которые доставили ее за административное правонарушение. В коридоре дежурной части она стала пинать полицейских, сломав одному из них палец на ноге.

Пьяная женщина пинала правоохранителей в дежурной части Фото: СУ СКР по ЯНАО

Пьяная женщина пинала правоохранителей в дежурной части Фото: СУ СКР по ЯНАО

Суд учел характеристику ранее судимой женщины, и в ходе предварительного следствия ее заключили под стражу. Приговором женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Следственные органы предупреждают, нападение на полицейского расценивается как умышленное деяние, которое не может быть случайностью. Уголовная ответственность за совершенное преступление наступает с 16 лет. Максимальным наказанием может стать 10 лет лишения свободы в исправительной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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