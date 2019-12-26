В Ноябрьске за сутки убрали двойную норму снега

СЕГОДНЯ 08:58 2019-12-26T09:04:05+03:00

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С улиц Ноябрьска за минувший день вывезено более 2 тысяч кубометров снега. Это почти в два раза больше обычной ежедневной нормы. Снегопад, который обрушился на город накануне, добавил работу коммунальщикам.

Прошедшей ночью активный вывоз снежных накоплений с улиц города был продолжен. Напомним, вовремя убирать валы и не складировать снег, особенно рядом с перекрестками и пешеходными переходами подрядчику поручил глава города Ноябрьска Алексей Романов на заседании Совета директоров.

Как сообщили в администрации города, накануне дорожным службам вновь сделали замечание, исправить ситуацию в компании обещают в кратчайшие сроки. В город выведено максимальное количество техники.

Ночная смена работала на улицах: Республики, Транспортной, Привокзальной Энтузиастов, Ленина. Вывозили снег с проездов к детсадам «Лукоморье» и «Крепыш». Также снегоуборочная техника работала на промышленной зоне и к СХК «Северная нива».

ИСТОЧНИК KP.RU