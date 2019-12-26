2019-12-26T08:39:22+03:00
Происшествия

Городской сад в Салехарде украсили к Новому году яблоками

Восторг разделяют не все горожане
Анна Полякова
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Городской сад в Салехарде украсили к Новому году яблоками Фото: группа "В Салехарде" vk.comГородской сад в Салехарде украсили к Новому году яблоками Фото: группа "В Салехарде" vk.com
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Накануне Нового года в Городском саду Салехарде на ветках деревьев появились красные яблоки. Яркие фотографии появились в социальной сети «ВКонтакте».

«Акция «Новогодний сад» - уже традиция. Накануне праздника украшаем ели в Городском саду и самодельными новогодними игрушками», - гласит анонс публикации в группе «В Салехарде».

Яркие яблоки в этом году сделали на занятиях педагоги и ребята Центра детского творчества, а игрушки мастерили салехардцы на «Мастерских Деда Мороза».

Теперь отличные новогодние фото можно сделать и в Городском саду, считают авторы идеи. Однако, справедливости ради, отметим, что не все горожане подержали восторг от такой инициативы.

- Довольно мило, если ограничиться только яблоками, - отметила подписчица Лиля С.

Горожане подозревают, что по соседству с аккуратными игрушками могут появиться нелепые и безобразные рукотворные вещицы, которые могут испортить вид парка, а при ветреной погоде попросту разлететься по округе и превратиться в мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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