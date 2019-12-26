2019-12-26T07:43:39+03:00
Общество

На Ямале больше пассажиров стали пользоваться водным транспортом

Во время распутицы вертолёты были задействованы на маршруте через Обь всего один день
Анна Полякова
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На Ямале вырос пассажиропоток на водном транспорте Фото: yanao.ruНа Ямале вырос пассажиропоток на водном транспорте Фото: yanao.ru
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Пассажиропоток на водном транспорте Ямала вырос на 14 % по сравнению с прошлым годом. Выполнено 13 512 рейсов, которыми перевезено 274 122 пассажира. Об этом сообщили в окружной дирекции транспорта по итогам навигации этого года.

Паромная переправа между городами Салехард и Лабытнанги остаётся самым востребованным направлением. В 2019 году ею воспользовались более 163 тысяч пассажиров. В период распутицы на маршруте работали новые суда на воздушной подушке «Нептун - 23». Они начинают перевозки сразу же после прекращения работы паромной переправы.

- Осенью, во время ледостава, вертолёты были задействованы всего один день. Такого короткого периода работы воздушных судов никогда не было, – отметил директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин.

В этом году появился и новый круглогодичный межмуниципальный маршрут Салехард – Зеленый Яр, перевозку пассажиров на котором выполняют суда на воздушной подушке.

Напомним, навигация на Ямале завершилась в середине октябре, а работа паромной переправы Салехард – Лабытнанги продолжалась до 1 ноября.

В правительстве ЯНАО уточнили, что в навигацию 2019 года водным транспортом выполнялись субсидируемые пассажирские перевозки по восьми межмуниципальным и двум межрегиональным маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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