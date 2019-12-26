СЕГОДНЯ 06:26 2019-12-26T06:27:23+03:00

В Ноябрьске столкнулись две иномарки: пострадал водитель одной из них Фото: Госавтоинспекция Ямала

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В Ноябрьске 25 декабря случилось ДТП с пострадавшим. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, авария произошла около 11 часов 20 минут на улице Республики. При столкновении двух автомобилей «Toyota» и «KIA» пострадал водитель одной из них. Мужчина с травмами госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых травмирован один человек. С начала 2019 года в 4846 зарегистрированных ДТП погибли 32 человека и 542 травмированы, в их числе 64 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU