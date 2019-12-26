В Надыме открыли новое общежитие для студентов колледжа
В Надыме торжественно открыли общежитие для студентов местного профессионального колледжа. Для новых жильцов переоборудовали пятиэтажное здание бывшей гостиницы «Полярная». Общежитие примет сотню студентов уже 13 января.
Ребята будут проживать в двух- или трёхместных комнатах со всеми удобствами – душевой и туалетом. Приготовить еду также будет возможно на современно оборудованных кухнях, которые расположены отдельно на каждом этаже по блокам.
В общежитии есть зоны отдыха, зоны психологической разгрузки, бытовые помещения, оборудованные необходимой техникой и приспособлениями.
Как отметили в правительстве ЯНАО, уютные комнаты с удобной мебелью, современные хозяйственные помещения, укомплектованные по последнему слову техники, помогут ребятам не отвлекаться на бытовые вопросы, а всё своё свободное время посвящать учёбе и творчеству.
ИСТОЧНИК KP.RU