2019-12-26T07:16:30+03:00
Общество

В Надыме открыли новое общежитие для студентов колледжа

Пятиэтажное здание примет жильцов уже 13 января
Анна Полякова
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В Надыме открыли новое общежитие для студентов колледжа Фото: yanao.ruВ Надыме открыли новое общежитие для студентов колледжа Фото: yanao.ru
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В Надыме торжественно открыли общежитие для студентов местного профессионального колледжа. Для новых жильцов переоборудовали пятиэтажное здание бывшей гостиницы «Полярная». Общежитие примет сотню студентов уже 13 января.

Ребята будут проживать в двух- или трёхместных комнатах со всеми удобствами – душевой и туалетом. Приготовить еду также будет возможно на современно оборудованных кухнях, которые расположены отдельно на каждом этаже по блокам.

В общежитии есть зоны отдыха, зоны психологической разгрузки, бытовые помещения, оборудованные необходимой техникой и приспособлениями.

Как отметили в правительстве ЯНАО, уютные комнаты с удобной мебелью, современные хозяйственные помещения, укомплектованные по последнему слову техники, помогут ребятам не отвлекаться на бытовые вопросы, а всё своё свободное время посвящать учёбе и творчеству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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