2019-12-26T05:24:32+03:00
Общество

Погода на Ямале 26 декабря: морозно и без осадков

Температура воздуха -25 ... -33 градуса
Анна Полякова
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Погода на Ямале 26 декабря: морозно и без осадковПогода на Ямале 26 декабря: морозно и без осадковФото: Анна Полякова
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В четверг, 26 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 33 градуса, облачно, осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 4 м/с.

В Ноябрьске -30 градусов, облачно, без осадков. Ветер северо-западный 4 м/с.

В Новом Уренгое -29 градусов, ясная погода, без осадков. Ветер северо-западный 6 м/с.

В Надыме -25 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются. Северо-западный ветер 4 м/с.

В Губкинском - 27 градусов, пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный 6 м/с.

В Тарко-Сале - 29 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 4 м/с.

В Муравленко -29 градусов, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5 м/с.

В Лабытнанги -30 градусов, малооблачно, день пройдет без осадков. Юго-западный ветер 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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