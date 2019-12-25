В Ноябрьске на маршруты вышли новогодние автобусы

СЕГОДНЯ 16:25 2019-12-25T16:25:22+03:00

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У жителей Ноябрьска появилась возможность прокатится на городском автобусе в компании Деда Мороза и Снегурочки. Первые сказочные персонажи вышли сегодня на маршруты под номерами 8 и 2.

- Дед Мороз и Снегурочка не только доставят горожан до пункта назначения, но и поднимут настроение, - сообщает на своей странице в Инстаграм МУП «Пассажирские Перевозки».

Напомним, впервые аналогичную акцию предприятие организовало в минувшем году. Тогда горожане положительно оценили идею. В результате акцию решили сделать традиционной и продолжать каждый год радовать ноябрян.

- Наша главная задача – безопасно и комфортно доставить пассажиров к месту назначения, однако в предновогодние дни появляется еще одна – создать людям хорошее, праздничное настроение, - комментирует компания-перевозчик.

Особая радость такое общение доставляет самым юным жителям. Ведь для маленьких пассажиров Дед Мороз со Снегурочкой подготовили сюрприз – сладкое угощение.

ИСТОЧНИК KP.RU