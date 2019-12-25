СЕГОДНЯ 16:07 2019-12-25T16:10:49+03:00

В Салехарде все больше детей посещают учреждения допобразования Фото: salekhard.org

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Учреждения дополнительного образования Салехарда посещают 7500 детей. По сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась на 3,7%, сообщили в администрации ямальской столицы.

Дополнительное образование достаточно разнообразно, отметили в мэрии, в городе действует 229 общеразвивающих программ. При этом предпочтение салехардские дети отдают программам художественной направленности. Их посещают треть всех обучающихся.

Кроме того, различные кружки и секции есть на платной основе есть и в детских садах города. В 2019 года их посещало более 2000 детей. Перечень кружков у каждого детского сада индивидуальный. В основном это различные хореографические кружки, изодеятельность, развитие речи, театральные кружки, пластилинография и робототехника.

ИСТОЧНИК KP.RU