В Салехарде разрешили запускать фейерверки на четырех площадках

СЕГОДНЯ 15:48 2019-12-25T15:49:36+03:00

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В преддверии Нового года управление по делам ГО и ЧС администрации Салехарда призывает местных жителей сделать праздники безопасными и отказаться от запуска салютов. Вместо этого горожанам предлагают посетить стационарную площадку, где будет производится праздничный фейерверк.

Для тех, кто же решил лично запустить петарды, мэрия уточняет, что разрешается стрелять только в строго отведенных специально оборудованных для этого местах в определенное время: с 22:00 31.12.2019 г. до 5:00 1.01.2020 г.

Список площадок для запуска пиротехники опубликован на официальном сайте администрации Салехарда. Отмечается, что каждая из них вмещает до 50 человек.

В списке - Центральная часть площади Ленина, открытая местность района футбольного поля, ул. Обская, 9а, открытая местность в районе футбольного поля, расположенного в районе памятника «Мамонт» и территория открытой стоянки автомобилей возле зоны отдыха людей у воды, ул. Набережная. Запрещается использовать пиротехнику вблизи домов или каких-либо построек и уж тем более в помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU