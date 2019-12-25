Дети Ноябрьска, играя в «Стратегию Победы», будут изучать историю
В Ноябрьске запустили уникальный проект для детей. Теперь изучать историю станет интереснее. В музее воинской славы открывается «Игротека». Презентация нового проекта «Стратегия Победы», который призван привлечь внимание мальчишек и девчонок, состоится 26 декабря.
Детвора сможет с пользой провести время, поиграв в настольные игры, узнать интересные факты об оружии и военной форме времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Как рассказали в администрации города, детям дадут подержать в руках легендарное Оружие Победы: винтовку Мосина, пистолет-пулемет Шпагина и пулемет Дегтярева. Кроме того, благодаря новому проекту Музея воинской славы, участники игротеки смогут пострелять в лазерном тире.
ИСТОЧНИК KP.RU