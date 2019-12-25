Дорожный фонд Пуровского района увеличится на треть

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-25T14:30:54+03:00

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В муниципалитетах Пуровского района в 2020 году отремонтируют 6,5 км дорог. Кроме того, в Тарко-Сале построят четыре новых улицы: Осеннюю, Связную, Русскую и Объездную в мкр. Окунёвом. На эти работы из всех уровней бюджета выделены 653,6 млн рублей, сообщили в районном департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения, заметив, что сложно освоить такой объем средств в течение короткого северного лета.

- Мы постараемся оперативно провести все конкурсные процедуры, определить подрядные организации и выстроить с ними диалог по графикам и взаимным обязательствам, - отметил глава района Андрей Нестерук в прямом эфире в Instagram.

В 2019 году дорожный фонд Пуровского района составил без малого 508 млн рублей. Благодаря окружному финансированию удалось провести большой объем работ. В Ханымее, Пуровске, Уренгое, Пурпе и Тарко-Сале в этом году отремонтировали более 5 километров дорог.

Так в Тарко-Сале построили новую автомобильную дорогу от улицы Мезенцева до улицы Русская. Также за лето в райцентре отремонтировали участки дорог по улицам Тарасова, Губкина, Геологов, 50 лет Ямала и Юбилейной.

По словам главы региона Дмитрия Артюхова, состояние наших дорог уже давно не выдерживает справедливой критики со стороны жителей, потому строительство и ремонт дорог являются одной из приоритетных задач на ближайшие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU