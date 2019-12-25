Жительница Тазовского пыталась заработать на иностранцах без регистрации

СЕГОДНЯ 13:47 2019-12-25T13:47:56+03:00

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Жительница поселка Тазовский незаконно «приютила» у себя дома четырех иностранцев. Как сообщает прокуратура ЯНАО, женщина выгодно для себя в апреле 2019 года зарегистрировала граждан республики Узбекистан. При этом предприимчивая северянка не собиралась предоставить зарубежным гостям жилое помещение для проживания. Тем не менее, за оказанные услуги получила вознаграждение в размере 6 тысяч рублей.

На нее завели уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев, которое мировой судья прекратил, поскольку женщина сама помогала раскрытию преступления.

По закону все полученные доходы по фиктивной сделке в таком случае подлежит взысканию в доход Российской Федерации.

Прокуратура района в суд направила исковое заявление в интересах Российской Федерации с требованиями взыскать в доход государства 6 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU