2019-12-25T13:47:56+03:00
Происшествия

Жительница Тазовского пыталась заработать на иностранцах без регистрации

Криминальный "заработок" взыскали в доход государства
Анна Полякова
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Жительница Тазовского пыталась заработать на иностранцах без регистрацииЖительница Тазовского пыталась заработать на иностранцах без регистрацииФото: Ольга Крыльцова
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Жительница поселка Тазовский незаконно «приютила» у себя дома четырех иностранцев. Как сообщает прокуратура ЯНАО, женщина выгодно для себя в апреле 2019 года зарегистрировала граждан республики Узбекистан. При этом предприимчивая северянка не собиралась предоставить зарубежным гостям жилое помещение для проживания. Тем не менее, за оказанные услуги получила вознаграждение в размере 6 тысяч рублей.

На нее завели уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев, которое мировой судья прекратил, поскольку женщина сама помогала раскрытию преступления.

По закону все полученные доходы по фиктивной сделке в таком случае подлежит взысканию в доход Российской Федерации.

Прокуратура района в суд направила исковое заявление в интересах Российской Федерации с требованиями взыскать в доход государства 6 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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