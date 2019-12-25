2019-12-25T13:30:13+03:00
Общество

Еще 15 «деревяшек» Салехарда признаны аварийными

Пока дома не расселены, поддерживающие мероприятия будут проводить управляющие компании
Анна Полякова
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Еще 15 «деревяшек» Салехарда признаны аварийными Фото: salekhard.orgЕще 15 «деревяшек» Салехарда признаны аварийными Фото: salekhard.org
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В Салехарде по итогам осеннего обследования еще 15 деревянных домов признаны аварийными. Решение приняли на заседании межведомственной комиссии по оценке жилых помещений.

В течение месяца выйдет распоряжение с указанием сроков расселения, пояснили в администрации ямальской столицы. Все эти дома входили в список зданий, в которых с 15 октября по 15 ноября проходило обследование свайных оснований.

Всего было проверено 742 деревянных жилых дома. По итогам выяснилось, что каждый третий деревянный дом должен быть признан аварийным и подлежит расселению.

Глава города Салехард Алексей Титовский акцентировал внимание на том, что пока дом, признанный аварийным, не будет расселен, администрация города будет следить за работой управляющих компаний. Те, в свою очередь, обязаны контролировать состояние дома и проводить поддерживающие мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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