Еще 15 «деревяшек» Салехарда признаны аварийными
В Салехарде по итогам осеннего обследования еще 15 деревянных домов признаны аварийными. Решение приняли на заседании межведомственной комиссии по оценке жилых помещений.
В течение месяца выйдет распоряжение с указанием сроков расселения, пояснили в администрации ямальской столицы. Все эти дома входили в список зданий, в которых с 15 октября по 15 ноября проходило обследование свайных оснований.
Всего было проверено 742 деревянных жилых дома. По итогам выяснилось, что каждый третий деревянный дом должен быть признан аварийным и подлежит расселению.
Глава города Салехард Алексей Титовский акцентировал внимание на том, что пока дом, признанный аварийным, не будет расселен, администрация города будет следить за работой управляющих компаний. Те, в свою очередь, обязаны контролировать состояние дома и проводить поддерживающие мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU