Новоуренгойские отличники совершат виртуальное путешествие в 2020 год

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-25T14:09:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое проходят Ёлки главы города. Их посетят около 800 маленьких новоуренгойцев и подростков. Это долгожданное событие для ребят. На праздник во дворец спорта «Звёздный» приглашены отличники и победители учебных олимпиад и спортивных мероприятий, дети с ограниченными возможностями здоровья и из малообеспеченных семей.

По традиции глава города Иван Костогриз лично поздравил юных горожан с наступающим Новым годом. Градоначальник поблагодарил детей за любовь к знаниям и пожелал дальнейших успехов.

В этом году артисты Централизованной клубной системы подготовили виртуальное путешествие в Новый 2020-й год в удивительной компании. Ребята участвуют в разных конкурсах, играх, викторинах, вместе поют популярные хиты и новогодние песни. Старшеклассников пригласили на новогоднюю дискотеку. Каждый ребенок получил подарок от главы города.

ИСТОЧНИК KP.RU