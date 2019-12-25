2019-12-25T14:09:43+03:00
Общество

Новоуренгойские отличники совершат виртуальное путешествие в 2020 год

Подарком для детей стала Ёлка главы города
Анна Полякова
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Подарком для новоуренгойских отличников стала Ёлка главы города Фото: newurengoy.ruПодарком для новоуренгойских отличников стала Ёлка главы города Фото: newurengoy.ru
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В Новом Уренгое проходят Ёлки главы города. Их посетят около 800 маленьких новоуренгойцев и подростков. Это долгожданное событие для ребят. На праздник во дворец спорта «Звёздный» приглашены отличники и победители учебных олимпиад и спортивных мероприятий, дети с ограниченными возможностями здоровья и из малообеспеченных семей.

По традиции глава города Иван Костогриз лично поздравил юных горожан с наступающим Новым годом. Градоначальник поблагодарил детей за любовь к знаниям и пожелал дальнейших успехов.

В этом году артисты Централизованной клубной системы подготовили виртуальное путешествие в Новый 2020-й год в удивительной компании. Ребята участвуют в разных конкурсах, играх, викторинах, вместе поют популярные хиты и новогодние песни. Старшеклассников пригласили на новогоднюю дискотеку. Каждый ребенок получил подарок от главы города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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