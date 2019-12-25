2019-12-25T12:45:00+03:00
Общество

Десяток домов Салехарда в 2020 году ждет капитальный ремонт

Список опубликован на официальном сайте администрации ямальской столицы
Анна Полякова
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В Салехарде в 2020 году капитально отремонтируют десяток домов Фото: salekhard.orgВ Салехарде в 2020 году капитально отремонтируют десяток домов Фото: salekhard.org
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В Салехарде утвердили план капитального ремонта многоквартирных домов в капитальном исполнении на 2020 год. В него вошли 10 многоквартирников. Их список опубликован на официальном сайте администрации ямальской столицы.

Кроме того, в будущем году начнется разработка проектной документации по капитальному ремонту еще 9 домов. Непосредственно капитальный ремонт этих домов будет проводиться в 2021 году.

Как сообщили в мэрии, жителям всех этих домов необходимо принять на общем собрании собственников решение о проведении капремонта и определить виды работ. При этом стоит поторопиться, поскольку сделать это нужно не позднее чем через три месяца с момента получения предложений.

Если жильцы не уложатся в установленный срок, то орган местного самоуправления примет решение о проведении капитального ремонта самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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