СЕГОДНЯ 12:24 2019-12-25T12:24:37+03:00

В Салехарде ждет суда браконьер, наловивший чира на 300 тысяч рублей Фото: утурфо.мвд.рф

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В Салехарде будут судить 63-летнего местного жителя за незаконную рыбалку. Его задержали 17 сентября 2019 года в протоке Большой Харпосол Приуральского района ЯНАО во время рейда.

На моторной лодке он сетями тащил ценную рыбу. Транспортные полицейские при проведении осмотра лодки обнаружили и изъяли 81 особь чира. Сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составила 295 000 рублей, сообщили в УТ МВД России по УрФО.

На браконьера завели уголовное дело. В ходе расследования вина его была полностью доказана.Теперь его судьбу решит Приуральский мировой суд, куда направлены материалы дела для рассмотрения по существу.

К слову. рыба чир распространена в реках и озёрах на севере России. Нерестится осенью, в октябре — ноябре, созревает в возрасте 6-8 лет и считается ценной промысловой рыбой.

ИСТОЧНИК KP.RU