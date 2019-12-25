2019-12-25T12:08:22+03:00
Общество

Ямальских детей на Кремлевскую ёлку сопровождают полицейские

Перед вылетом с детьми провели инструктаж
Анна Полякова
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Ямальских детей на Кремлевскую ёлку сопровождают полицейские Фото: 89.мвд.рфЯмальских детей на Кремлевскую ёлку сопровождают полицейские Фото: 89.мвд.рф
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На главную ёлку страны отправились 18 выдающихся салехардских школьников, имеющих достижения в науке и спорте. Для обеспечения безопасности детей во время мероприятия группу сопровождает инспектор ОПДН ОМВД России по Салехарду майор полиции Аза Бзегежева.

Перед вылетом она провела с детьми инструктаж, рассказала об основных правилах поведения во время мероприятий, а также о правилах безопасности во время передвижения группы на различных развлекательных площадках и сохранности имеющегося при себе имущества, рассказали в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Ежегодно салехардские школьники отправляются на Кремлёвскую ёлку в Москву. Сопровождение группы и обеспечение безопасности организаторы всегда доверяют сотрудникам полиции Салехарда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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