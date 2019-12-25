2019-12-25T11:52:44+03:00
Происшествия

В Губкинском ребенку, сломавшему ногу в детсаду, выплатят компенсацию

После травмы ребенок вынужден был долго лечиться в медучреждении
Анна Полякова
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В Губкинском ребенку, сломавшему ногу в детсаду, выплатят компенсациюВ Губкинском ребенку, сломавшему ногу в детсаду, выплатят компенсациюФото: Ольга Крыльцова
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Воспитаннику детского сада Брусничка» Губкинского выплатят компенсации морального вреда. Мальчик во время утренней прогулки упал с игрового комплекса, получив закрытый перелом левой ноги. Эксперты оценили такой вред здоровью как тяжкий.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, одной из причин падения послужило отсутствие должного контроля со стороны воспитателя группы за поведением ребенка. После травмы ребенок вынужден был долго лечиться в медучреждении.

Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с дошкольного учреждения компенсации морального вреда, которое судом было удовлетворено. В пользу воспитанника детсада взыскано 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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