СЕГОДНЯ 10:47 2019-12-25T10:49:11+03:00

Жительница Ноябрьска устроила у себя дома наркопритон Фото: Ольга Крыльцова

С подозреваемой взяли подписку о невыезде

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В Ноябрьске полицейские накрыли наркопритон, организованный местной жительницей. Как рассказали в УМВД России по ЯНАО, осенью 2019 года сотрудники ОНК ОМВД выявили троих наркоманов, которые были постоянными посетителями притона.

Выяснилось, что свою квартиру наркозависимым с целью потребления психотропных веществ предоставляла 29-летняя женщина.

Уголовное дело возбудили по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

С подозреваемой взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время ведутся следственные действия, пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU