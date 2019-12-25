Жительница Ноябрьска устроила у себя дома наркопритон
В Ноябрьске полицейские накрыли наркопритон, организованный местной жительницей. Как рассказали в УМВД России по ЯНАО, осенью 2019 года сотрудники ОНК ОМВД выявили троих наркоманов, которые были постоянными посетителями притона.
Выяснилось, что свою квартиру наркозависимым с целью потребления психотропных веществ предоставляла 29-летняя женщина.
Уголовное дело возбудили по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
С подозреваемой взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время ведутся следственные действия, пояснили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU