СЕГОДНЯ 10:31 2019-12-25T10:34:47+03:00

Глава Ямала обсудил с председателем Заксобрания итоги работы депутатов в 2019 году Фото: yanao.ru

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провёл рабочую встречу с председателем Заксобрания ЯНАО Сергеем Ямкиным. Обсуждались итоги совместной работы правительства и депутатского корпуса в 2019 году и планы на ближайший год.

В 2019 году парламентарии приняли 140 законов автономного округа. Глава региона отметил, что принят ряд важнейших законов, которые позволят Ямалу с 1 января запускать новые программы.

- Например, материнский капитал за третьего ребёнка, который вырастет до полумиллиона, а также различные нововведения в жилищной политике, - сказал Дмитрий Артюхов

Он также отметил, что законодателям удаётся выработать такие законы, которые одинаково полезны для всех уголков округа – не только для городов, но и для отдалённых территорий, где есть свои особенности.

Спикер регионального парламента отметил среди законов, получивших широкое одобрение ямальцев, еще и запрет на продажу несовершеннолетним бестабачных никотиновых смесей, возмещение детям-инвалидам и их сопровождающим один раз в год расходов на проезд к месту отдыха и лечения любым видом транспорта.

Для сокращения дефицита высококвалифицированных кадров в здравоохранении и образовании принят закон, изменивший принцип накопления северной надбавки за стаж работы. С 1 января 2020 года максимальную надбавку в 80% специалисты будут получать с первого дня работы.

Введена льготная ставка для всех налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. Льгота коснется пять тысяч предпринимателей, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU