СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-25T10:09:56+03:00

Ночью из полыхающего дома в Газ-Сале эвакуировали две семьи Фото: 89.mchs.gov.ru

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В селе Газ-Сале Тазовского района в ночь с 24 на 25 декабря произошло возгорание в одной из квартир по улице Юбилейная, 13. В оперативном порядке были эвакуированы четверо жильцов двух квартир. Одна из-за проливки теперь нуждается в просушке. Пострадавших при пожаре нет.

Известно, что пожар возник в одной из комнат, в которой собственники квартиры не проживали, причины устанавливаются.

Как сообщили в администрации Тазовского района, на место выехал глава территории Василий Паршаков. Совместно с рабочей группой он осмотрел помещения, встретился с жильцами.

Погорельцы разместились у родственников. В пострадавших квартирах установлены тепловые пушки, идет обследование электропроводки, решается вопрос о размере материальной помощи пострадавшим. После устранения неисправности проводки и просушки помещений жильцы смогут вернуться в свои квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU