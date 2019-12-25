Тюменцам рассказали, как уберечь пожилых родителей от мошенников

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-25T09:44:36+03:00

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Новости об обманутых стариках появляются в сети чуть ли не каждый день, несмотря на то, что СМИ активно распространяют информацию о возможных видах мошенничества и предупреждают об опасности.

Почему пожилые люди чаще всего становятся жертвами аферистов? Потому что они менее внимательны и более доверчивы. И мошенники выманивают у них последние деньги порой самыми примитивными способами.

На что идут обманщики всех мастей и что делать, чтобы ваши родители не попали в их ловушку, расскажет новый проект «Защити родителей». В нем вы найдете всю полезную информацию на заданную тему, а также рекомендации специалистов. Все это поможет вам – взрослым детям –предостеречь мам, пап, бабушек и дедушек от противозаконных действий мошенников.

Читайте проект «Защити родителей», следуйте его советам и берегите родных.

ИСТОЧНИК KP.RU