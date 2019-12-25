2019-12-25T09:44:36+03:00
Экономика

Тюменцам рассказали, как уберечь пожилых родителей от мошенников

Поделиться:
Тюменцам рассказали, как уберечь пожилых родителей от мошенниковТюменцам рассказали, как уберечь пожилых родителей от мошенников
Изменить размер текста:

Новости об обманутых стариках появляются в сети чуть ли не каждый день, несмотря на то, что СМИ активно распространяют информацию о возможных видах мошенничества и предупреждают об опасности.

Почему пожилые люди чаще всего становятся жертвами аферистов? Потому что они менее внимательны и более доверчивы. И мошенники выманивают у них последние деньги порой самыми примитивными способами.

На что идут обманщики всех мастей и что делать, чтобы ваши родители не попали в их ловушку, расскажет новый проект «Защити родителей». В нем вы найдете всю полезную информацию на заданную тему, а также рекомендации специалистов. Все это поможет вам – взрослым детям –предостеречь мам, пап, бабушек и дедушек от противозаконных действий мошенников.

Читайте проект «Защити родителей», следуйте его советам и берегите родных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Губкинском ребенку, сломавшему ногу в детсаду, выплатят компенсацию
Жительница Ноябрьска устроила у себя дома наркопритон
Глава Ямала обсудил с председателем Заксобрания итоги работы депутатов в 2019 году
Ночью из полыхающего дома в Газ-Сале эвакуировали две семьи
Тюменцам рассказали, как уберечь пожилых родителей от мошенников
В Лабытнанги двое мужчин забили насмерть обидчика брата
Для первого проезда по зимнику Салехард – Надым организуют колонну
Ямальским спасателям будут помогать беспилотники
В дорожных происшествиях на Ямале пострадали два человека
Ямальские борцы привезли два золота Всероссийского турнира
Ямальцы смогут сократить затраты на перепись
Погода на Ямале 25 декабря: похолодает до -26 градусов
В Пуровском районе в два раза увеличился приток иностранцев
Ямалец избил родителей избранницы и напал на полицейского
В Ноябрьске возрождают традиции дворового хоккея
В аэропорты ЯНАО поступила новая спасательная техника
Более 200 пуровских семей переехало из авариек в капитальное жилье