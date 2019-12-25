2019-12-25T09:42:34+03:00
Происшествия

В Лабытнанги двое мужчин забили насмерть обидчика брата

Учинившие суд попытались скрыться
Анна Полякова
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В Лабытнанги двое мужчин забили насмерть обидчика братаВ Лабытнанги двое мужчин забили насмерть обидчика братаФото: Ольга Крыльцова
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В Лабытнанги двое мужчин расправились с обидчиком брата одного из них. Расследуется дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, совершенного вечером 22 декабря.

Двое мужчин во время пьянки обсуждали ситуацию, произошедшую с братом одного из них. В разговоре возникла идея наказать обидчиков родственника. Они пришли в дом, где жил тот самый недруг брата с его бывшей сожительницей. Завязался конфликт с хозяином квартиры.

Двое пришедших жестоко избили его. От травм 35-летний мужчина скончался утром 23 декабря в реанимационном отделении больницы. Учинившие суд попытались скрыться, но вскоре были задержаны сотрудниками полиции. Решается вопрос о применении к подозреваемым меры пресечения, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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