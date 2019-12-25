СЕГОДНЯ 09:01 2019-12-25T09:07:58+03:00

Для первого проезда по зимнику Салехард – Надым организуют колонну Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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По пока еще закрытому зимнику Салехард – Надым автомобили проедут организованной колонной. Такая поездка запланирована на 26 декабря. Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, дорожными службами будет организованно движение колонны в сопровождении.

- Желающим уехать в Надым, необходимо прибыть в 18:00 на КПП ООО «Реском-Тюмень» км 1241 дороги Сургут - Салехард, зарегистрироваться и пройти инструктаж по технике безопасности на строящемся объекте, - пояснили в региональном ведомстве.

В этот же день, 26 декабря, повторно состоится комиссия по приемке зимника. Напомним, 23 декабря трассу проверяли на прочность и выявили недочеты.

Также 26 декабря -пройдет освидетельствование сотрудниками ГИМС ледовых переправ сезонной дороги Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги. На 27 декабря запланирована комиссия по приемке зимника.

На зимней дороге Аксарка – Салемал – Павнаевск – Яр-Сале проходят промеры толщины ледяного покрова. Открытие трассы запланировано на десятые числа января.

Пока на Ямале действует только один зимник Коротчаево – Красноселькуп. Здесь открыто движение для всех транспортных средств весом до 30 тонн.

Информация о работе зимников доступна по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: 8(34922)7-17-04.

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ИСТОЧНИК KP.RU